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«المرور»: سنُطبق الأنظمة بحق قائدات المركبات المخالفات وإيقافهن بدور الرعاية

«المرور»: سنُطبق الأنظمة بحق قائدات المركبات المخالفات وإيقافهن بدور الرعاية
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تواصل – فريق التحرير:

كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور، العميد محمد البسامي، أن الفتيات اللاتي يتم إِيقَافهن بِسَبَبِ قيادة السيارات بالمخالفة سيتم حجزهن بإحدى دور الرعاية الاجْتِمَاعِيّة.

وبين البسامي على هامش ملتقى ومعرض السلامة المرورية الرابع الذي تقيمه الجمعية السعودية للسلامة المرورية “سلامة” بالمنطقة الشرقية، أن الإدارة العامة تعيد صياغة نظام المرور، بحيث تطبق أنظمته على النساء والرجال سواء بسواء، كما يتضمن تغليظ العقوبات المؤثرة على السلامة العامة.

وكشف، أنه فِي حَالِ الانتهاء من النظام الجديد؛ سيتم رفعه للجهات التشريعية تَمْهِيدَاً لتنفيذه قريباً.

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