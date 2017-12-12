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منذ بدء الحملة.. «وطن بلا مخالف» تطيح بـ194 ألفاً من جنسيات مختلفة

منذ بدء الحملة.. «وطن بلا مخالف» تطيح بـ194 ألفاً من جنسيات مختلفة
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تواصل – واس:

قَالَتْ وزارة الدَّاخِلِيَّة إن الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء 26 صفر 1439 هـ وحتى نهاية يوم أمس الاثْنَيْنِ 23 ربيع الأول 1439هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود، والتي تَمَّت في مناطق المملكة تحت شعار: “وطن بلا مخالف”، أَسْفَرَت عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إِجْمَالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في جميع مناطق المملكة (194089) مخالفاً، منهم (107497) مخالفاً لنظام الإِقَامَة، و(59121) مخالفاً لنظام العمل، و(27471) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثَانِياً: بلغ إِجْمَالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (2107) أشخاص، (77%) منهم يمنيو الجنسية، و(22%) إثيوبيو الجنسية، و(1%) جنسيات أُخْرَى، وقد تم ترحيل (2029) منهم، كما تم ضبط (42) شَخْصَاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثَالِثَاً: بلغ إِجْمَالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإِقَامَة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (434) شخصاً.

رَابِعَاً: بلغ إِجْمَالي المواطنين الذين تم إِيقَافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (75) مواطناً، تم استكمال الإِجْرَاءَات النظامية بحق (57) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (18) سعودياً.

خَامِسَاً: بلغ إِجْمَالي من يتم إخضاعهم حَالِيَّاً لإِجْرَاءَات تنفيذ الأنظمة (14300) وافد مخالف، منهم (12654) رجلاً، و(1646) امْرَأَة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (24151) مخالفاً، وإحالة (26115) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (27965) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (37563) مخالفاً.

 

 

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