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«تعليم مكة» تكشف حقيقة اختفاء 676 ألف ريال بمشروع مضخات المدارس

«تعليم مكة» تكشف حقيقة اختفاء 676 ألف ريال بمشروع مضخات المدارس
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تواصل – فريق التحرير:

نفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، اليوم الثلاثاء، وجود اختلاسات مالية، واختفاء بقيمة 676 ألف ريال.

وأوضحت الإدارة في بيان صحفي أنه لا يوجد أَي اختلاس لمبالغ مالية في مشروع توريد وتركيب أدوات مضخات السلامة في المدارس.

وأَضَافَت أنه عند تنفيذ المشروع ميدانياً، وجد أن بعض المضخات سليمة، وتحتاج إلى تركيب لبعض قطع الغيار لتعمل بكفاءة بَدَلاً من تغييرها بالكامل؛ وَبِالتَّالِي سيكون ذلك هدر للمال العام، موضحة أنه تم حسم مبالغ الأَعْمَال التي لم يقم المقاول بتنفيذها خلال العقد، وَذَلِكَ لِصالح الخزينة المالية في وزارة التعليم.

وأشارت إلى أن جميع عقود المشاريع والصيانة تتم متَابَعَتها من قبل لجان متخصصة على مستوى الإدارة والوزارة؛ لِلتَّأكُّدِ من سلامة الإِجْرَاءَات وتنفيذ التعليمات والأنظمة، وفِي حَالِ وجود أَي تقصير يتم اتخاذ الإِجْرَاءَات المحاسبية بحق أَي متسبب في التقصير سواء من المقاولين، أو موظفي الإدارات المشرفين على المشاريع.

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