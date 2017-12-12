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«ترامب» يرد على اتهامه بالتحرش الجنسي

«ترامب» يرد على اتهامه بالتحرش الجنسي
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تواصل – وكالات:

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتهامات الموجهة إليه من قبل بعض النسوة بأنه تحرش بهن مُؤكِّدَاً عدم معرفته بهن، واصفاً الاتهامات بأنها هجوم سياسي ينفذه الدِيمُقْرَاطِيّون ضده.

وكان 3 نساء قد اتهمن ترامب بالتحرش بهن، داعين الكونجرس الأمريكي إلى التحقيق في سلوك الرئيس، كما دَعَت نحو 50 مشرعة دِيمُقْرَاطِيّة أَيْضَاً للتحقيق في ذلك، كذلك اتهمته أكثر من 12 امْرَأَة بالتحرش الجنسي في السنوات التي سبقت دخوله المعترك السياسي، بِحَسَبِ ‘‘سكاي نيوز عَرَبِيّة‘‘.

وهاجم ترامب في الوقت ذاته السناتور الدِيمُقْرَاطِيّة كريستين جيليبراند، التي قَالَتْ ‘‘إن ترامب يجب أن يستقيل بِسَبَبِ تلك الاتهامات، بعد دعوات مماثلة وجهها 4 رجال من أعضاء مجلس الشيوخ الأمْرِيكِيّ في الأيام الأخيرة‘‘.

وكانت جيليبراند قد كتبت على “تويتر” لا يمكن أن تسكتني أو تسكت ملايين السيدات اللاتي كسرن حاجز الصمت، ليتحدثن بِشَأْنِ الفعل غير الملائم والعار الذي جلبته إلى المكتب البيضاوي”.

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