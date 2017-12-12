وفقاً لقرار «الوزراء».. تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين خلال الربع الأول من العام المقبل

تواصل – واس:

أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بياناً أوضحت فيه أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم بشأن تصحيح أسعار الكهرباء، والبنزين والديزل (للصناعة والمرافق)، ووقود الطائرات، وذلك خلال العام المالي (1439 / 1440هـ)، فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، ودراسة كافة الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة.

وقد تم الإعلان عن تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان نشر اليوم، أما التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) فسيتم تحديد سريان هذه التعديلات خلال الربع الأول من العام المالي القادم وستعلن شركة أرامكو السعودية لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تصحيح هذه الأسعار يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقاً من خلال برنامج “حساب المواطن”، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذه التصحيح، كما سيتم إعادة توجيه جزء من هذه الدعم من خلال مبادرات حزم التحفيز الموجهة إلى القطاع الخاص.

وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والبيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية “منتجات الطاقة” واستدامتها للأجيال القادمة مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.