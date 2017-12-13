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مؤلف وكاتب: لا نفتخر بالأموال والرقص.. بل بطفلتي التي أتمت حفظ كتاب الله (فيديو)

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تواصل – الرياض:

أعرب الكاتب والمؤلف نايف بن منصور الجعويني، عن فرحته وسروره لحفظ ابنته (6 سنوات) كتابَ الله، شاكراً المولى عز وجل على هذا الفضل.

وقال “الجعويني” مؤلف كتاب “عظماء لا نعرفهم”: “لا نفتخر بكثرة الأموال ولا بالرقص ولا بالملابس ولا الماركات، أفتخر تكريم بنتي لولوه في مدرسة تحفيظ القرآن، لإتمام حفظها وهي لم تتجاوز ست سنوات، ما شاء الله تبارك الرحمن وهذا من فضل ربي”.

تغريدة “الجعويني”، عن ابنته التي حفظت القرآن الكريم حظيت باهتمام كبير من المتابعين لحساب “الجعويني” في “تويتر” حيث أعاد تغريدها نحو 20 ألف متابع وأرسلها 12 ألفاً ورد عليها 5 آلاف مغرد.

 

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