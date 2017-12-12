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«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة

«تنظيم الكهرباء» توضح آلية تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة
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تواصل – واس:

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، سيطبق بدءًا من 1 يناير 2018م، وفقاً لما يلي:

– فئة الاستهلاك السكني:

شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
1 – 6000 18
أكثر من 6000 30
– فئة الاستهلاك التجاري :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
1 – 6000 20
أكثر من 6000 30
– فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
1 – 6000 16
أكثر من 6000 20
– فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
جميع الاستهلاك 21
والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعريفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي :
فئة الاستهلاك الصناعي :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
جميع الاستهلاك 18
– فئة الاستهلاك الحكومي :
شرائح الاستهلاك ( كيلو واط ساعة / شهر ) التعريفة ( هللة / كيلو واط ساعة )
جميع الاستهلاك 32

وأكدت الهيئة في بيانها “على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية “منتجات الطاقة” واستدامتها للأجيال القادمة”.

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعريفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والاشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبينت الهيئة أن التعريفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. كما أوضحت الهيئة أنه جاري التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

وتؤكد الهيئة في هذا الجانب أنها تتابع مدى التزام المرخص لهم بتفعيل القرار وأن إدارة رعاية المستهلك في الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والملاحظات على الهاتف المجاني 8001259000، وكذلك على قنوات التواصل الأخرى: بريد إلكتروني info@ecra.gov.sa ، موقع الهيئة www.ecra.gov.sa ، تويتر @saudi_ECRA

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