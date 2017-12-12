جامعة «المؤسس» تُعلن توفّر وظيفة «معيد» في كلية علوم الأرض

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أعلنت جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، توفر وظيفة “معيد” بقسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد بكلية علوم الأرض، للعام الدراسي 1439/1438.

واشترطت على المتقدم أن يكون سعودياً ولا يتجاوز عمره 30 عاماً وحاصلاً على الدرجة الجامعية في ذات التخصص من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، وأن لا يقل التقدير في البكالوريوس عن جيد جداً، إضافة إلى حصوله على درجة التوفل، أو STEP، أو IELTS.

وأشارت الجامعة إلى أن الطلبات من وثيقة تخرج، وكشف درجات معتمدة، وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها المتقدم إن وجدت، تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية خلال الدوام الرسمي في الفترة 22/ 3 – 22/ 4 / 1439، إلى مكتب رئيس قسم الجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد بمبنى رقم (55) غرفة رقم (15)، أو على البريد الإلكتروني ashujoonkau.sa، أو على العنوان البريدي ص.ب 80206 جدة 21589.