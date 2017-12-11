الإطاحة بـ7 أفارقة تخصصوا في سرقة السيارات بجدة

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن شرطة محافظة جدة، تلقت خلال الفترة الماضية بلاغات تتضمن تعرض عدد من السيارات للسرقة من أحياء متفرقة بالمحافظة، وَتَمَّ تشكيل فريق عمل أمني لدراسة الأسلوب الإِجْرَامي وسرعة القبض على الجناة.

واستطاع – بعون من الله – البحث الجنائي ودوريات أمن محافظة جدة، ضبط تشكيل عصابي مكون من ٧ أشْخَاص أفارقة في العقد الثَّانِي من العمر، متهمين بارتكاب سرقة مَا يربو على ستة مركبات عثر عليها لاحقاً.

وأَضَافَ العقيد القرشي أنه تم إيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص لاستكمال إِجْرَاءَات الاستدلال الأولية؛ تَمْهِيدَاً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص.

وشرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة إِذْ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الدَّاخِلِيَّة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.