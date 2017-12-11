الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

شرطة جازان تكشف حقيقة العثور على «لغم أرضي» بجوار مطعم

شرطة جازان تكشف حقيقة العثور على «لغم أرضي» بجوار مطعم

الشرطة الأمريكية تعثر على المبتعث المفقود

الشرطة الأمريكية تعثر على المبتعث المفقود

«الثقافة والإعلام» توافق على إصدار تراخيص لدور السينما

«الثقافة والإعلام» توافق على إصدار تراخيص لدور السينما

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

مستشار قانوني: 10 نقاط تحدد إجراءات «نظام الإفلاس» ومميزاته

مستشار قانوني: 10 نقاط تحدد إجراءات «نظام الإفلاس» ومميزاته
0

تواصل – فريق التحرير:

عرض الدكتور أحمد الشيخ الأستاذ المشارك بجامعة جدة والمشرف العام على بيت الخبرة (روافد للاستشارات المالية والقانونية) مجموعة من أبرز الملامح والمميزات لنظام الإفلاس والإِجْرَاءَات التي وردت به.

وعرض الشيخ قراءة لأبرز ملامح نظام الإفلاس كالتالي:

1 – مشروع نظام الإفلاس يُسَاهِم في تحقيق المرونة للدائن والمدين للاتفاق على مقترح إِجْرَاء التسوية، وتنظيم الديون المستحقة وجدولتها وتخفيضها.

2 – جهة الاختصاص القضائية للبت في نظام الإفلاس وإِجْرَاءَاته والتسويات هي المحاكم التِجَارِيّة.

3 – نظام الإفلاس يحقق البيئة القانونية الجاذبة للمستثمرين، ويجلب الطمأنينة بالتطبيق ويُسَاهِم في ضخ السيولة الاسْتِثْمَارية؛ مِمَّا يُسَاهِم بالنمو الاقتصادي في المملكة.

4 – آلية التسوية في نظام الإفلاس سوف تحقق عِدَّة فوائد من أهمها:

أ – ضمان عودة الحقوق ولو جزئياً بَدَلاً من فقدها بسجن المفلس.

ب – إتاحة الفرصة للشركات المتعثرة بعد تصحيح أوضاعها بالتسوية.

5 – التحديد للفترات الزمنية بمدد مختصرة للإنهاء من التسوية هي من أهم مميزات نظام الإفلاس، وتحدد المحكمة مواعيد إِخْطَار الدائنين والملاك، على ألا تقل عن (21) يوماً ولا تزيد على (40) يوماً من تاريخ إِصْدَار قرار إِجْرَاءَات التسوية.

6 – أتاح نظام الإفلاس للمدين أن يطلب من المحكمة النظر في طلب افتتاح إِجْرَاء التسوية الوِقَائِيّة بعد الحصول على تمويل جديد, بل ألزم بأن توافق المحكمة على طلب الحصول على التمويل متى كان لازماً لاسْتِمْرَار نشاط المدين وتنفيذ إِجْرَاء التسوية الوِقَائِيّة.

7 – الفصل الثالث عشر من النظام اشتمل على نظام العقوبات ومنها:

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:

– كل من اختلس، أو سرق، أو أخفى أياً من أصول المدين.

– حرَّف بقصد الاحتيال معلومات عن المدين بأي شكل، أو قدم إلى أمين الإفلاس، أو المحكمة معلومات غير صحيحة.

8 – يعاقب أمين الإفلاس بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب مَا يخل بعمله وَفْقَاً للمادة 266.

9 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مليون ريال، كل دائن، أو من يدعي هذه الصفة، إذا ارتكب أياً مِمَّا يلي:

أ. قدم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال.

ب.بالغ بقصد الاحتيال في قيمة مطالبته ضد المدين.

ج.اتفق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين.

10 – تختص النيابة العامة بِالتَّحْقِيقِ والادعاء في الأفعال المجرمة في هذا النظام. وتتولى المحكمة الجزائية النظر في إيقاع العقوبات المقررة عن تلك الأفعال.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«هيئة الشورى» تحيل «نظام المهن الحرة» وموضوعات أخرى على جدول أعمال المجلس

«هيئة الشورى» تحيل «نظام المهن الحرة» وموضوعات أخرى على جدول أعمال المجلس

«الشورى» يناقش نظام الإفلاس وتوطين التقنية الاثنين المقبل

«الشورى» يناقش نظام الإفلاس وتوطين التقنية الاثنين المقبل

قرارات جديدة لخدمة هواة الطيران بـ«الطائرات الصغيرة»

قرارات جديدة لخدمة هواة الطيران بـ«الطائرات الصغيرة»

«الداخلية»: أنظمة جديدة لتحقيق السلامة المرورية.. تعديل الغرامات وتطبيق نظام النقاط

«الداخلية»: أنظمة جديدة لتحقيق السلامة المرورية.. تعديل الغرامات وتطبيق نظام النقاط

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء
تقارير وحوارات

«القحطاني» يروي لـ«تواصل» تفاصيل مخاطرته لإطفاء سيارة أسرة أحد الشهداء

المزيد
التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>