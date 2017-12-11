غداً.. تنفيذ فرضية سقوط طائرة خارج مطار الملك عبدالعزيز بجدة

تواصل – فريق التحرير:

نوه مَدَنِيّ منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة أنه سيتم تنفيذ تجربة فرضية لسقوط طائرة نهاية طريق الأمير متعب (الأربعين سابقاً) شمال محافظة جدة، عند الساعة العاشرة من صباح يوم غدٍ الثلاثاء.

ويشارك في الفرضية عِدَّة جهات حُكُومِيّة وشركات وطنية، حيث تأخذ التجربة في مراحلها عدة فصول حتى تصل إلى ورود البلاغ لفِرَق الدِّفَاعِ الْمَدَنِيّ بمحافظة جدة.

وتمتد مراحل التجربة تباعاً ليتدخل في عملياتها مَا يصل إلى عشرين جهة بما فيها مطار الملك عبدالعزيز، حيث يتلقى المطار في بداية الساعة ١٠:٠٠ بَلَاغَاً من قائد الطائرة عن الحادث.

وَأَشَارَ مَدَنِيّ مَكَّة الْمُكَرَّمَة إلى أن جميع مراحل التجربة ستكون معروضة بالمركز الإِعْلَامي المُنشأ في منطقة الحدث والمخصص للجهات الإعلامية فقط.

وتأتي التجربة ضمن برامج التدريب الذي ينفذها الدِّفَاع الْمَدَنِيّ ويعمل من خلالها على قياس أداء الفرق، وكذلك الجهات المشاركة وَفْقَ معطيات محددة لمثل تلك التجارب الفرضية.