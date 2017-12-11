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هيئة الاتصالات تطالب مقدمي الخدمة بحلول لمشكلة رسائل الـ«سبام»

هيئة الاتصالات تطالب مقدمي الخدمة بحلول لمشكلة رسائل الـ«سبام»
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تواصل – فريق التحرير:

طَالَبَت ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة باتخاذ إِجْرَاءَات لحماية المستخدمين من الرسائل النصية الاقتحامية spam، تتضمن تمكين المشتركين آلياً من التحكم الكامل بنوعیة ومصادر الرسائل التي يستقبلھا؛ لحماية المستخدمین والحد من ظاھرة تلك الرسائل الاقتحامية.

وأوضحت الهَيْئَة أن الحلول تمكّن المشترك من الخروج من جمیع القوائم التي سبق الاشتراك فيھا بإِرْسَال رسالة إلى أحد الأرقام التي تم تخصیصھا لإيقاف الرسائل الدعائیة، مشیراً إلى أنھا حددت عَدَدَاً من الجھات الرئیسیة ضمن قوائم محددة (قوائم بیضاء) التي لا يتم إِلْغَاء الاشتراك في رسائلھا مثل الجھات الحكومیة والمُسْتَشْفَیات الكبرى والجامعات والمدارس.

ودعت الھیئة جمیع المشتركین إلى تقديم المقترحات، وتقییم حلول مقدمي خدمات المتاحة حالیاً، وذلك بمراسلة المختصین في الھیئة عبر البريد الإِلِكْتُرُونِيّ sa.gov.citc@spam_sms.

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