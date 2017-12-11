وظائف «عُمد» شاغرة في محافظة جدة

تواصل – واس:

أعلنت شرطة محافظة جدة توفر وظائف “عُمد” شاغرة لأحياء النزلة اليمانية, والبغدادية الغربية, والنزلة الشرقية، والواسطة، والجامعة الشرقية، وحي البخارية.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودياً, وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة, وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً, وأن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى معرفة بأحوال السكان على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة.

ودعت شرطة جدة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة, التقدم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العُمد بالمحافظة في مركز شرطة الجامعة, مصطحباً معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية, في مدة أقصاها 30 يوماً بدءاً من يوم الثلاثاء 1439/4/1هـ.