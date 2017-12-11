الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«الثقافة والإعلام» توافق على إصدار تراخيص لدور السينما

«الثقافة والإعلام» توافق على إصدار تراخيص لدور السينما

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

مصادر: إطلاق حاسبة لبرنامج «حساب المواطن»

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

مصدر يكشف عن المتسبب في قتل الرئيس اليمني السابق «صالح»

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

خادم الحرمين يداعب طفلاً صغيراً ويقدم له الحلوى

وظائف «عُمد» شاغرة في محافظة جدة

وظائف «عُمد» شاغرة في محافظة جدة
0

تواصل – واس:

أعلنت شرطة محافظة جدة توفر وظائف “عُمد” شاغرة لأحياء النزلة اليمانية, والبغدادية الغربية, والنزلة الشرقية، والواسطة، والجامعة الشرقية، وحي البخارية.

واشترطت في المتقدم أن يكون سعودياً, وحاصلاً على شهادة الثانوية العامة, وأن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً, وأن يكون من سكان الحي ومقيماً فيه بصورة مستمرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات، إضافة إلى معرفة بأحوال السكان على أن تستمر إقامته فيه طيلة شغل الوظيفة.

ودعت شرطة جدة ممن تتوفر فيه الشروط المطلوبة, التقدم بطلبه للجنة الفرعية لتعيين العُمد بالمحافظة في مركز شرطة الجامعة, مصطحباً معه المؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية, في مدة أقصاها 30 يوماً بدءاً من يوم الثلاثاء 1439/4/1هـ.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

وظائف أكاديمية للرجال والنساء بجامعة الملك سعود

بعد طول انتظار.. جامعة طيبة تعلن عن وظيفة واحدة

بعد طول انتظار.. جامعة طيبة تعلن عن وظيفة واحدة

«العدل» تعلن عن توفر وظائف مترجمين للمواطنين

«العدل» تعلن عن توفر وظائف مترجمين للمواطنين

جامعة الإمام الفيصل تعلن موعد مقابلات الوظائف الإدارية والهندسية والحاسوبية

جامعة الإمام الفيصل تعلن موعد مقابلات الوظائف الإدارية والهندسية والحاسوبية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه
تقارير وحوارات

التفاصيل الكاملة لدفن جثمان «صالح» سراُ والسماح لابنه بالخروج من المعتقل لتشييعه

المزيد
حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>