آبل تخفض إنتاجها من «آيفون 10»

تواصل- وكالات:

أفادت عدة شركات ضمن سلسلة التوريد لشركة آبل عن تخفيض الكميات المطلوبة من المكونات الداخلة في تصنيع آيفون 10 عن المتوقع ما يشير إلى خفض الإنتاج بعد انتهاء موجة الطلب الأولى التي تصاحب إطلاق الهاتف في السوق لأول مرة.

وبعد أن انخفض الطلب؛ أصبحت مدة الشحن أقصر من السابق، حيث تشحن آبل الهاتف بعد 1-2 أسبوع، مقارنة مع 5-6 أسابيع بعد وضع الطلب عبر موقعها.

ويشير بعض المورّدين إلى أن آبل قد تخفض الكميات المستهدفة من إنتاج آيفون 10 للربع الأول من العام المقبل، خاصة مع ضعف نمو طلب الشركة مقارنة بالتوقعات.

وأفاد أحد المصادر إلى أن طلبات آبل من المكونات في نوفمبر كانت أقل 30% عن التوقعات الأولية. وبقيت مستويات عوائد الشركات الموردة لمكونات قطع آيفون 10 عند التوقعات أو أقل منها مع إمكانية ازدياد سوء الحال في الفترة المقبلة.

وتراجعت عائدات شركة CATCHER TECHNOLOGY التي تصنع الجسم المعدني بأكثر من 10%، كما تراجعت عائدات GIS التي تصنع لوحة اللمس في الشاشة بأكثر من 15%.

يتوقع المورّدون أن يبقى مستوى إنتاج آيفون 10 في يناير وفبراير المقبلين عند نفس الكميات المنتجة في نوفمبر، لكن في مارس سيتم خفض الإنتاج بشكل واضح، وبالخلاصة فإن إنتاج الربع الأول من العام المقبل سيكون أقل 30% مقارنة بالربع الجاري.