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بالأرقام.. «الإحصاء» تكشف نسبة المتملكين والمؤجرين لمساكن بالمملكة

بالأرقام.. «الإحصاء» تكشف نسبة المتملكين والمؤجرين لمساكن بالمملكة
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهَيْئَة العامة للإحصاء، اليوم الأحد، بالتفصيل نسبة المنازل المتملكة من قبل أشْخَاص في المملكة، والأُخْرَى المستأجرة، أو المقدمة من صاحب العمل، وذلك خلال العام الْجَارِي لعام 2017.

وأَظْهَرَت بيانات الهَيْئَة لمسح الطاقة المنزلي لعام 2017، أن 40.15% من قاطني المملكة يتملكون مساكنهم، بينما يستأجر 50.39% منهم، في الوقت الذي يوفر فيه صاحب العمل مساكن لـ9.46%.

وأوضحت النسب أن 6 مناطق في المملكة تفوقت فيها نسب التملك على نسب الإيجار، وهي مناطق: القصيم، وعسير، وحائل، وجازان، ونجران، والباحة، بينما تفوقت نسب الإيجار على نسب التملك في بقية المناطق الـ7، وهي: الرياض، ومكة الْمُكَرَّمَة، والمدينة الْمُنَوَّرَة، والمنطقة الشرقية، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.

ويوضح الجدول التالي بالأرقام التفصيلية نسب التملك والإيجار في كل منطقة:

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