بسبب ميليشيات الحوثي.. 900 انتهاك حقوقي باليمن خلال 3 شهور

تواصل – واس:

رَصَدَت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإِنْسَان باليمن خلال الثلاثة الأشهر من العام الْجَارِي 903 انتهاكات في مختلف محافظات اليمن.

وأكدت اللجنة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالعاصمة المؤقتة عدن انتهاءها من التحقيق في 430 واقعة تَشْمَل استهداف للمَدَنِيّين وسقوط قَتْلَى وجَرْحَى، وزراعة الألغام والاعتقال التعسفي، وقتل خارج نطاق القانون.

وقَالَتِ الناطقة الرسمية للجنة إشراق المقطري – وَفْقَاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – إن ادعاءات الانتهاكات الحقوقية ارتفعت وتيرتها خلال الثلاثة الأشهر الأخيرة؛ بِسَبَبِ اسْتِمْرَار الحرب التي فرضتها مِيلِيشِيا الحوثي الانقلابية المَدْعُومة من إيران، والتي سَبَّبَت الكثير من الخسائر في الأرواح والممتلكات والدمار في المؤسسات الخدمية، وتزايد معاناة السكان مع إغلاق المرافق الصحية، وتوقف العملية التعليمية في أغلب المحافظات، وانْتِشَار الأمراض الوبائية، وانقطاع الرواتب، إِضَافَةً إلى إغلاق مؤسسات الحماية والرعاية.