بتوجيه أمير مكة.. تدشين صالة إنهاء إجراءات السفر في «جدة» الأربعاء المقبل

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وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، خالد الفيصل، بافتتاح صالة إنهاء إِجْرَاءَات السفر، وقبول أمتعة المسافرين بجدة “حي الخالدية” الأربعاء المقبل؛ تسهيلاً على المغادرين من الحجاج والمعتمرين.

وأثنى الفيصل على جهود إدارة ومنسوبي “الخطوط السعودية” في تجهيز صالة إنهاء إِجْرَاءَات السفر، وقبول أمتعة المسافرين بمحافظة جدة، والمزمع تدشينها هذا الأسبوع، بعد أن اكتملت كل أَعْمَال البناء وتجهيز الصالة بكل الاحتياجات والموارد البشرية والآلية، مُنَوِّهَاً بالتعاون البناء للخطوط السعودية لإنجاح المشاريع التنموية.

وقال “الفيصل”، في خطاب جوابي لمدير عام الخطوط الجوية العَرَبِيّة السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ بِمُنَاسَبِةِ انتهاء أَعْمَال مشروع الصالة الذي يحظى باهتمام ومتابعة الأمير: “نشكركم وجميع العاملين في الخطوط السعودية على هذه المجهودات الرائعة، آملين اسْتِمْرَار التعاون البناء لإنجاح مثل هذه المشاريع التنموية، كما نأمل سرعة إطلاق المشروع”.