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جهات حكومية في حال تأهُّب تحسباً لهجمات إلكترونية «شرسة»

جهات حكومية في حال تأهُّب تحسباً لهجمات إلكترونية «شرسة»
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن جهات حكومية وضعت نفسها في حال تأهب للتصدي لموجة هجمات إلكترونية شرسة تستهدف مواقعها الإلكترونية، بعد تزويد مركز الأمن الإلكتروني الجهات الحكومية بمعلومات وطرق للوقاية من أسلوب جديد غير تقليدي، يهدف لتخريب الأنظمة الإلكترونية الحكومية، وفقاً لـ”الحياة”.

وأوضحت المصادر، أن مركز الأمن الإلكتروني أفصح للجهات الحكومية عن بعض طرق استهداف المهاجمين الجديدة والمتنوعة، والتي من ضمنها رسائل التصيد عبر البريد الإلكتروني، والروابط المشبوهة، مشدداً على ضرورة الالتزام بمعايير السلامة الإلكترونية، وعدم فتح مرفقات رسائل البريد الإلكترونية المشبوهة تلافياً لأي أضرار قد تحدث من برمجيات خبيثة تحويها تلك المرفقات.

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