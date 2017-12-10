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اليمن.. مقتل خبير صواريخ إيراني بقصف للتحالف على «أرحب»

اليمن.. مقتل خبير صواريخ إيراني بقصف للتحالف على «أرحب»
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اتواصل – وكالات:
قالت مصادر: إن حسين خسروي، خبير الصواريخ الإيراني، قُتل في قصف لطائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس، داخل مديرية أرحب في صنعاء، وفقاً لـ “العربية”.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، في وقت متأخر من مساء السبت، إن الجيش اليمني سيطر على مثلث “حيس الخوخة”، وبدء الدخول إلى مديرية التحيتا ثالث مديريات محافظة الحديدة.
ونقلت عن مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني قامت بتطويق مدينة حيس التي تبعد 10 كلم عن مدينة الخوخة، وبدأت عملية تمشط المزارع والطرقات شمال حيس.
كما دخلت وحدات من الجيش الوطني مديرية التحيتا الساحلية، ووصلت إلى مزارع الفازة في ضواحي مديرية زبيد.

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