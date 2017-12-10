عاصفة ثلجية كثيفة تضرب بريطانيا وتعطل الكهرباء ووسائل النقل

تواصل – واس:

ضربت عاصفة ثلجية كثيفة العاصمة البريطانية لندن وأجزاء واسعة من المملكة المتحدة أدت إلى تعليق جميع الرحلات الجوية بمطار برمنغهام البريطاني بسبب تساقط الثلوج، وتأثر وسائل النقل وانقطاع الكهرباء في عدد من المناطق خاصة في شمال بريطانيا، حيث صدرت تحذيرات بالبقاء في المنازل.

وأعلن مطار “برمنغهام” البريطاني، اليوم، تعليق جميع الرحلات الجوية بشكل مؤقت، وذلك بسبب تساقط الثلوج بكثافة.

وكانت السلطات البريطانية أصدرت تحذيرات من الطقس بعد سقوط الثلوج على البلاد أمس السبت.

وأفادت التقارير أن منسوب الثلوج في بعض المناطق قد يصل إلى 20 سنتيمترا، كما سيتساقط المزيد من الثلوج، اليوم، خاصة في شمال شرق اسكتلندا، وسوف تهبط درجات الحرارة لأقل من 6 تحت الصفر في بعض الأماكن.