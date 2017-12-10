شرطي أمريكي يقتل رجلاً أعزل بدم بارد.. والقضاء يبرئه (فيديو)

تواصل- سامر محمد:

أظهر فيديو جديد، تم الكشف عنه، قيام شرطي أمريكي بقتل شخص غير مسلح في أحد فنادق ولاية أريزونا، وذلك بعدما بكى الرجل وتوسل من الشرطيين لعدم إطلاق النار عليه.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن الفيديو تم الكشف عنه بعد تبرئة قاضٍ أمريكي، الخميس الماضي، لشرطي من تُهم القتل والقتل الخطأ؛ ما تسبب في اندلاع موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وتجدد الدعوات المطالبة بإصلاح سلطات إنفاذ القانون.

ونقلت الصحيفة عن محامي أسرة القتيل أن الفيديو الذي شاهده هو الأبشع من بين آلاف الفيديوهات التي شاهدها من كاميرات الشرطة التي يحملها الشرطيون، وأضاف أن هذا الفيديو دليل على أن نظام القضاء الجنائي في الولايات المتحدة في أسوأ حالاته.

ووصف بعض النشطاء مقطع الفيديو الذي تم الكشف عنه بأنه أشبه بعملية الإعدام من قبل الشرطي لهذا الرجل الأعزل.