شرطي أمريكي يقتل رجلاً أعزل بدم بارد.. والقضاء يبرئه (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

بعد أنباء عن مقتله.. مرافق لـ«صالح» يظهر من جديد ويفضح الحوثيين

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

حكم جديد لصالح متضرري «التنمية العقارية»

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

شرطي أمريكي يقتل رجلاً أعزل بدم بارد.. والقضاء يبرئه (فيديو)

0

تواصل- سامر محمد:

أظهر فيديو جديد، تم الكشف عنه، قيام شرطي أمريكي بقتل شخص غير مسلح في أحد فنادق ولاية أريزونا، وذلك بعدما بكى الرجل وتوسل من الشرطيين لعدم إطلاق النار عليه.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية إلى أن الفيديو تم الكشف عنه بعد تبرئة قاضٍ أمريكي، الخميس الماضي، لشرطي من تُهم القتل والقتل الخطأ؛ ما تسبب في اندلاع موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي وتجدد الدعوات المطالبة بإصلاح سلطات إنفاذ القانون.

ونقلت الصحيفة عن محامي أسرة القتيل أن الفيديو الذي شاهده هو الأبشع من بين آلاف الفيديوهات التي شاهدها من كاميرات الشرطة التي يحملها الشرطيون، وأضاف أن هذا الفيديو دليل على أن نظام القضاء الجنائي في الولايات المتحدة في أسوأ حالاته.

ووصف بعض النشطاء مقطع الفيديو الذي تم الكشف عنه بأنه أشبه بعملية الإعدام من قبل الشرطي لهذا الرجل الأعزل.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجارديان»: قرار القدس جعل أمريكا معزولة بمجلس الأمن

«الجارديان»: قرار القدس جعل أمريكا معزولة بمجلس الأمن

شاهد.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على مشتبه به بعد سحله شرطيا

شاهد.. الشرطة الأمريكية تطلق النار على مشتبه به بعد سحله شرطيا

شاهد.. إنسانية طفل تهزم الكبار في الصين

شاهد.. إنسانية طفل تهزم الكبار في الصين

بعد المشاهير والسياسيين.. قضايا التحرش تطارد قضاة أمريكيين

بعد المشاهير والسياسيين.. قضايا التحرش تطارد قضاة أمريكيين

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة
تقارير وحوارات

حقيقة فيديو اكتشاف عين جديدة لبئر زمزم.. و«سِر» المياه المجاورة

المزيد
(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>