عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي الصندوق التنمية العقارية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالصندوق، حمود العصيمي، أن الصندوق العقاري سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم، وفقا لـ”المدبنة”.

وأوضح الصندوق أنه يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات التالية: (فيلا – شقه – عمارة سكنية – مبنى تحت الانشاء)، إذ يتحمل الصندوق الفائدة بحيث لا تتجاوز مبلغ (500) الف ريال من قيمة التمويل العقاري التي حصل عليها المستفيد.

وأكد العصيمي أن الصندوق يعمل وفق آليات وخطط تمويل جديدة، ترتكز على (4) محاور، وتتضمن برنامج «التمويل المدعوم» الذي بدأ العمل به منذ فبراير من العام الجاري، والذي يهدف إلى خدمة المواطنين المسجلين في قائمة الانتظار لدى الصندوق بمختلف احتياجاته، وتوفير حلول تمويلية تناسب إمكانيات واحتياجات المواطنين (المستفيدين من البرنامج)، والتفاوض مع الجهات التمويلية على إيجاد حلول تمويلية واجراءات تناسب مع الجميع، تقديم مسارات متعددة.

وحدد العصيمي (5) مسارات في برنامج التمويل المدعوم، موضحا أن المسار الأول: يتضمن شراء وحدة سكنية جاهزة، حيث يمكِّن هذا المسار المستفيد من شراء عقارٍ جاهز من خلال جهات التمويل (فيلا- شقة- عمارة سكنية).

وذكر أن المسار الثاني: سيكون عبر تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة، من خلاله يستطيع المستفيد شراء عقار على الخارطة من جهات التمويل بمواصفات محددة من خلال مطور عقاريٍ في مشروعٍ محددٍ، ويتمُّ بناؤه خلال ثلاث سنواتٍ بحدٍّ أقصى».

وبالنسبة للمسار الثالث: أنه سيكون من خلال تمويل البناء الذاتي، فيستطيع المستفيد في هذا النوع من التمويل رهن الأرض المملوكة له ليحصل على تمويلٍ عقاري حسب آلية جهة التمويل «بنظام الدفعات» حتى يتمكن من بناء الأرض.

وفيما يخص المسار الرابع: فقال:»هو عبارة عن تمويل برهن العقار، إذ يستطيع المستفيد رهن عقارٍ مملوكٍ له (فيلا- شقة-مبنى تحت الانشاء – أرض قيمتها أعلى من 600 ألف ريال) ليحصل على تمويلٍ عقاريٍ بنسبةٍ تتراوح من 70% إلى 85% من قيمة العقار حسب آلية جهة التمويل «بنظام دفعةٍ واحدةٍ».

وعن المسار الخامس: فأشار إلى أنه سيكون عبر تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم، حيث يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات التالية (فيلا – شقه – عمارة سكنية –مبنى تحت الانشاء).

وعن مدى وجود شراكات جديدة على مؤسسات أو شركات أو بنوك عالمية أو محلية لتقديم برامج تمويل سكني للمواطنين لتسريع قائمة الانتظار، قال: «يجب التأكيد بأن المؤسسات التمويلية والبنوك المحلية المشاركة وهي 16 جهة تمويلية في برنامج «التمويل المدعوم»، توفر المطلوب منها لخدمة المستفيدين، الذين عليهم التقدم للتمويل المدعوم والاستعداد من حيث اختيار السكن وتسويه السجل الائتماني للحصول على التمويل في أقل فترة زمنية ممكنه».