عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ترشيحاتنا

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

«العمل» تطلق مشروعا لحماية أجور العمالة المنزلية

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

بُشرى لـ117 ألف معلم ومعلمة.. قرار انتظروه 8 سنوات

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

سفارة المملكة بواشنطن تكشف علاقة الأمير بدر بـ«لوحة دافنشي»

التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا

عبر 5 مسارات.. «العقاري» يبدأ تقديم دعم المستفيدين خلال 15 يومًا
0

 

تواصل – الرياض:

أكد المتحدث الرسمي الصندوق التنمية العقارية ومدير العلاقات العامة والإعلام بالصندوق، حمود العصيمي، أن الصندوق العقاري سيبدأ خلال الأسبوعين المقبلين تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم، وفقا لـ”المدبنة”.

وأوضح الصندوق  أنه يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات التالية: (فيلا – شقه – عمارة سكنية – مبنى تحت الانشاء)، إذ يتحمل الصندوق الفائدة بحيث لا تتجاوز مبلغ (500) الف ريال من قيمة التمويل العقاري التي حصل عليها المستفيد.

وأكد العصيمي أن الصندوق يعمل وفق آليات وخطط تمويل جديدة، ترتكز على (4) محاور، وتتضمن برنامج «التمويل المدعوم» الذي بدأ العمل به منذ فبراير من العام الجاري، والذي يهدف إلى خدمة المواطنين المسجلين في قائمة الانتظار لدى الصندوق بمختلف احتياجاته، وتوفير حلول تمويلية تناسب إمكانيات واحتياجات المواطنين (المستفيدين من البرنامج)، والتفاوض مع الجهات التمويلية على إيجاد حلول تمويلية واجراءات تناسب مع الجميع، تقديم مسارات متعددة.

وحدد العصيمي (5) مسارات في برنامج التمويل المدعوم، موضحا أن المسار الأول: يتضمن شراء وحدة سكنية جاهزة، حيث يمكِّن هذا المسار المستفيد من شراء عقارٍ جاهز من خلال جهات التمويل (فيلا- شقة- عمارة سكنية).

وذكر أن المسار الثاني: سيكون عبر تمويل شراء وحدة سكنية على الخارطة، من خلاله يستطيع المستفيد شراء عقار على الخارطة من جهات التمويل بمواصفات محددة من خلال مطور عقاريٍ في مشروعٍ محددٍ، ويتمُّ بناؤه خلال ثلاث سنواتٍ بحدٍّ أقصى».

وبالنسبة للمسار الثالث: أنه سيكون من خلال تمويل البناء الذاتي، فيستطيع المستفيد في هذا النوع من التمويل رهن الأرض المملوكة له ليحصل على تمويلٍ عقاري حسب آلية جهة التمويل «بنظام الدفعات» حتى يتمكن من بناء الأرض.

وفيما يخص المسار الرابع: فقال:»هو عبارة عن تمويل برهن العقار، إذ يستطيع المستفيد رهن عقارٍ مملوكٍ له (فيلا- شقة-مبنى تحت الانشاء – أرض قيمتها أعلى من 600 ألف ريال) ليحصل على تمويلٍ عقاريٍ بنسبةٍ تتراوح من 70% إلى 85% من قيمة العقار حسب آلية جهة التمويل «بنظام دفعةٍ واحدةٍ».

وعن المسار الخامس: فأشار إلى أنه سيكون عبر تقديم الدعم لمستفيدي التمويل العقاري القائم، حيث يمكن للمستفيد الحصول على مبلغ الدعم لعقده الحالي مع جهة التمويل لأي نوع من العقارات التالية (فيلا – شقه – عمارة سكنية –مبنى تحت الانشاء).

وعن مدى وجود شراكات جديدة على مؤسسات أو شركات أو بنوك عالمية أو محلية لتقديم برامج تمويل سكني للمواطنين لتسريع قائمة الانتظار، قال: «يجب التأكيد بأن المؤسسات التمويلية والبنوك المحلية المشاركة وهي 16 جهة تمويلية في برنامج «التمويل المدعوم»، توفر المطلوب منها لخدمة المستفيدين، الذين عليهم التقدم للتمويل المدعوم والاستعداد من حيث اختيار السكن وتسويه السجل الائتماني للحصول على التمويل في أقل فترة زمنية ممكنه».

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الصندوق العقاري»: يمكن التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب من الدرجة الأولى

«الصندوق العقاري»: يمكن التنازل عن التمويل المدعوم للأقارب من الدرجة الأولى

مجلس تصفية عقارات الراجحي يقيم مزاداً على مبانٍ سكنية وتجارية

مجلس تصفية عقارات الراجحي يقيم مزاداً على مبانٍ سكنية وتجارية

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

«العقاري» يدرس حلاً لإلغاء تعامل المواطن مع البنوك

«المنيع» يرد على سؤال بشأن مبالغة البنوك في أرباح التمويل العقاري (فيديو)

«المنيع» يرد على سؤال بشأن مبالغة البنوك في أرباح التمويل العقاري (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

(بيوتٌ بلا أسوار)
مقالات

(بيوتٌ بلا أسوار)

المزيد
لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!
مقالات

لا ظلم يبقَى.. ولا احتلال يدوم!

المزيد
التيه الحضاري!
مقالات

التيه الحضاري!

المزيد
«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً
تقارير وحوارات

«بندقجي» لـ«تواصل»: أتعهد بالقضاء على سوسة النخل الحمراء نهائياً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>