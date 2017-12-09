«واشنطن بوست»: «ترامب» أشعل الغضب والعنف بالمنطقة

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية: إن اثنين من حركة حماس قُتلا في غارة إسرائيلية على غزة، صباح اليوم، بعد إطلاق صاروخ من القطاع وسقوطه في مستوطنة سديروت.

وذكرت الصحيفة أن قرار البيت الأبيض المثير للجدل الأسبوع الماضي، أشعل مظاهرات واسعة شارك فيها عشرات الآلاف في أنحاء المنطقة لإظهار غضبهم، وكان التصعيد الأكبر في قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة تصاعد الانتقادات الدولية ضد قرار “ترامب” وهو ما ظهر خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الجمعة، بطلب من 8 أعضاء من بين 15 عضواً.

وأشارت الصحيفة إلى أن حصيلة الوفيات جراء العنف المرتبط بقرار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الاعتراف بالقدس “عاصمة لإسرائيل” ارتفعت إلى 4 أشخاص.

وأضافت أن متظاهرَين قُتلا أمس بالرصاص على يد القوات الصهيونية خلال “جمعة الغضب” ضد قرار “ترامب” الاعتراف بالقدس كـ”عاصمة لإسرائيل” ونقل سفارة الولايات المتحدة إلى المدينة.