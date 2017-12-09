مع اشتداد برودة الطقس.. «تعليم الرياض» تُذكِّر قادة المدارس بتوجِيه مهم

تواصل – فريق التحرير:

ذكَّرت إدارة تعليم منطقة الرياض، اليوم السبت، قادةَ المدارس بضرورة إلغاء الاصطفاف الصباحي عند اشتداد برودة الطقس.

ونقل حساب “مكتب التعليم بالرائد” على “تويتر” التذكير، الذي نصَّ على: “نظراً لتغيُّر الأجواء وشدة البرودة نذكر قادة المدارس بصلاحياتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي”.

وأضاف التذكير: “نؤكد على عدم إخراج الطلاب في الساحات المكشوفة أو ما يعرضهم للبرودة والأذى -لا قدر الله-“، وقام الحساب الرسمي لتعليم منطقة الرياض بإعادة نشر التغريدة.

وكان خبراء الطقس، توقعوا أن تشهد بعض مناطق المملكة 39 يوماً من البرودة، وتساقط للثلوج خلال شتاء هذا العام، مناشدين المواطنين والمقيمين توخي الحذر في مثل هذا الوقت من العام.