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20 ألف مواطنة يعملن من المنزل.. وخبير يوضح أبرز المجالات والفرص‎

20 ألف مواطنة يعملن من المنزل.. وخبير يوضح أبرز المجالات والفرص‎
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تواصل – متابعات

كشف أمين عام غرفة أبها عبدالله الزهراني عن أن عدد المواطنات السعوديات اللاتي يمارسن العمل من منازلهن في مجالات وأنشطة اقتصادية مختلفة يصل لنحو 20 ألف امرأة، موضحا أن العمل من المنزل يسهم في توفير تكاليف المواصلات، واستئجار المحلات، ويعزز دور المرأة في العمل.

وشدد وفقا لـ”عكاظ” على ضرورة أن تمارس المرأة السعودية أعمالها من منزلها في عدة مجالات، دون اقتصارها على المأكولات، مضيفا أنه بإمكانها العمل في العديد من المجالات أبرزها: «التجميل وتصميم الأزياء، والتصوير والإخراج، والغرافيك والمحاسبة، والتسويق، وتنظيم المناسبات والمؤتمرات، وتصميم وإنتاج المطبوعات، وتصاميم وفنون الديكور، وإنشاء مواقع الإنترنت، وبيع الملابس ومستلزمات التجميل والعطور والبخور».

جاء ذلك خلال اختتام برنامج «انطلاقتي الأول للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل» الذي عقد أخيرا، بتنظيم من هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، بالتعاون مع برنامج «انطلاقة شل وغرفة أبها»، واستفادت منه قرابة 25 متدربة بمنطقة عسير.

وخلال البرنامج بينت مدربة ريادة الأعمال ومستشارة المشاريع ودراسات الجدوى الاقتصادية بسمة البطحي، أن البرنامج يهدف إلى توعية المجتمع بالاستثمار، وتحويله إلى منتج بدلا من مستهلك، ويعرف بأهمية العمل الحرفي للأسر المنتجة والمستثمرات من المنزل، مضيفة أن المتدربات تلقين عددا من المحاور أبرزها «المالية المبسطة، وقصص نجاح في مجال ريادة الأعمال، ومفهوم التسويق وأهميته، ومراحل تأسيس المشروع».

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