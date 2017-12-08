التعليم: إجازة نصف العام موحدة لـ«جميع المراحل»

تواصل – فريق التحرير:

نفت وزارة التعليم صحة المعلومات المتداولة بشأن استثناء بعض المراحل من الإجازة الموحدة في منتصف العام الدراسي الحالي، مشددة على أن تلك المعلومات غير صحيحة تماما.

وأكدت الوزارة أن إجازة منتصف العام الدراسي الجاري موحّدة لجميع المعلمين في جميع المراحل الدراسية، وأنها ستبدأ بنهاية دوام الخميس 24/4/1439″.

جاء ذلك في تغريدات على “تويتر” لمقرر اللجنة العليا للتقويم الدراسي بوزارة التعليم ندى صالح السماعيل، والتي غردت قائلة: “إجازة منتصف العام موحدة للجميع في جميع المراحل الدراسية وذلك بنهاية دوام يوم الخميس ٢٤-٤-١٤٣٩ وفق تعميم الوزير رقم ١٠٩٩٢٢ وتاريخ ٢-١٢-١٤٣٨هـ بشأن التقويم الدراسي التفصيلي للعام ١٤٣٨-١٤٣9هـ”.

وكانت صفحات تعليمية غير رسمية قد تداولت معلومات بشأن مواعيد إجازة منتصف العام الدراسي الحالي، زاعمةً أن الوزارة استثنت بعض المراحل من الإجازة الموحدة، وهو مانفته الوزارة.