توقعات «الأرصاد»: رياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – إستمرار تأثير الرياح الشرقية النشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، الشرقية ، الرياض ، نجران ، عسير ، الباحة ) في حين تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 18-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين ,وحالة البحر متوسط الموج ,بيما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.