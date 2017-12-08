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حجز 12 مركبة تجاوزت مواقف ذوي الاحتياجات بالقريات

حجز 12 مركبة تجاوزت مواقف ذوي الاحتياجات بالقريات
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تواصل – فريق التحرير:

حجزت إدارة مرور القريات، بمنطقة الجوف، اليوم الْجُمُعَة 12 مركبة متجاوزة لمواقف ذوي الاحتياجات الخَاصَّة بمختلف المواقع في الأسْوَاق والمحلات العامة والمساجد والمُسْتَشْفَيات.

وَأكَّدَ مدير المرور بالمحافظة العقيد عبدالعزيز البريذع: أن المخالفات انخفضت مُقَارَنَةً بالأسابيع الماضية بِفَضْل وعي المواطنين تجاه حملتها في ضبط ومخالفة المركبات المتجاوزة لمواقف ذوي الاحتياجات الخَاصَّة.

وَأَشَارَ مدير شعبة السير بمرور المحافظة المقدم صقر السبيلة إلى أن الحملات الميدانية تركزت خلال الأسبوع الماضي على العديد من المخالفات، ومنها: استخدام الجوال أثناء القيادة، والسرعة، وعدم ربط حزام الأمان، والتفحيط، وَفْقَاً لـ”عكاظ”.

وأَضَافَ أن الحملات أَسْفَرَت عن ضبط ومخالفة 680 مركبة، وحجز عدد منها، وإيقاف المتهورين وإحالتهم لهَيْئَة الفصل بالمخالفات المرورية، مُؤكِّدَاً أن الحملات الميدانية مستمرة لضبط المخالفين.

 

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