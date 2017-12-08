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الرئيس الروسي لـ«الفالح»: اشتروا غازنا المسال وادخروا نفطكم

الرئيس الروسي لـ«الفالح»: اشتروا غازنا المسال وادخروا نفطكم
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تواصل – فريق التحرير:

عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الْجُمُعَة، على وزير الطاقة خالد الفالح، التعاون بين روسيا والمملكة في مجال الغاز الطَبِيعِيّ المسال.

وقال “بوتين” بمودة لـ”الفالح” الذي يشارك في تدشين مشروع “يامال للغاز الطَبِيعِيّ المسال”: “اشتروا غازنا الطَبِيعِيّ المسال وادخروا نفطكم”، فأجابه الفالح: “ولهذا السبب أنا موجود هنا”.

وَأكَّدَ الرئيس الروسي، أن التعاون بين موسكو والرياض في قطاع الطاقة سيحول البلدين من منافسين إلى شركاء، وَهُوَ أمر إيجابي لكلا الجانبين بقوله: “إذا واصلنا العمل في المستقبل بهذه الطريقة سننتقل من منافسين إلى شركاء، ومن عملنا المشترك، سنحصل على نَتِيجَة حتمية هي الفائدة والخير للجميع”.

بدوره، رحب الفالح بالتعاون مع روسيا معتبراً أنه سيغير سوق الطاقة العالمي، مُضِيفَاً: “أن موسكو والرياض تعملان في مجال النفط، وبما أن النفط والغاز مرتبطان بشكل وثيق، نأمل بتعزيز التعاون بين روسيا والسعودية، وكذلك شركاتنا من كلا البلدين”، وَفْقَاً لوكالة “تاس” الروسية الرسمية.

وأَصْدَرَ “بوتين” أمراً بالبدء بانطلاق أول ناقلة محملة بالغاز المسال منتجة في مشروع “يامال للغاز الطَبِيعِيّ المسال”، الذي تقوده شركة “نوفاتيك” في المنطقة القطبية الشمالية التابعة لروسيا.

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