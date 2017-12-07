أوباما يحذر من «هتلر جديد» في أمريكا

تواصل- وكالات:

حذر الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، من هشاشة الديمقراطية في بلاده ومخاطر صعود النازية، مستشهدا بتجربة ألمانيا في عهد أدولف هتلر.

وقال “أوباما”، خلال مشاركته في اجتماع لنادي شيكاغو الاقتصادي: “الخطر ينمو.. ويجب أن نعتني بحديقة الديمقراطية هذه، وإلا فقد تنهار الأوضاع بسرعة”، حسبما نقلت عنه صحيفة Crain’s Chicago Bussiness.

وتابع: “هذا ما حدث في ألمانيا في الثلاثينيات من القرن الماضي، التي على الرغم من الديمقراطية الموجودة فيها والإنجازات الثقافية والعلمية الكبيرة، خضعت لسيطرة هتلر.. 60 مليون نسمة هلكوا… عليكم أن تنتبهوا.. وأن تصوتوا”.

ولم يذكر أوباما أحدا بالاسم، لكن تصريحاته تضمنت إشارة ضمنية إلى الرئيس الحالي دونالد ترامب، خاصة وأن أوباما شدد على أهمية حرية الصحافة والتعبير في الحفاظ على النظام الديمقراطي في المراحل الصعبة من تاريخ أمريكا، فيما اشتهر ترامب بعدائه الشديد لمعظم وسائل الإعلام الأمريكية التي يسميها بـ “الأخبار المزيفة”.

يذكر أن معارضي ترامب ينتقدونه أيضا بسبب سياساته المتشددة بشأن الهجرة والمهاجرين، والتي يشبهونها أحيانا بالإجراءات النازية.

ومن توجهات ترامب المثيرة للقلق لدى معارضيه ما يعتبرونه تعاطفا منه مع جماعات متطرفة تدعو لتفوق العنصر الأبيض، حسبما ظهر على خلفية الاضطرابات في مدينة شارلتسفيل جنوب البلاد في أغسطس الماضي.