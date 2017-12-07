وزير الخارجية الأمريكي: نقل السفارة إلى القدس يستغرق أكثر من عامين

تواصل – الوكالات:

أكد ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الجمعة، أن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قد يستغرق أكثر من عامين.

وقال “تيلرسون”، أثناء زيارته لباريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، إنه من غير المرجح أن تُنقل السفارة الأمريكية إلى القدس هذا العام، وربما حتى ليس العام المقبل”.

وأضاف أن أي قرار نهائي بشأن وضع القدس سيعتمد على المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشيرا إلى أنه “فيما يتعلق بباقي القدس.. لم يشر الرئيس إلى أي وضع نهائي بالنسبة لها”.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “كان واضحا للغاية أن الوضع النهائي بما في ذلك الحدود سيترك للتفاوض واتخاذ القرار بين الطرفين”.