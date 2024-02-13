14 مخالفة خطرة لكود البناء.. والغرامة قد تصل لـ 500 ألف

أبرز مخالفات كود البناء



الإجراء حال ضبط مخالفة خطرة



تفاصيل المخالفات الخطرة







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تخطط الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة لوضع لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي، وتحديد آلية ضبط المخالفات الخطرة وعددها 14 مخالفة.- تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات فنية مخالفة لكود البناء، وتم إصدار الرخصة بموجبها، وتقدر قيمة الغرامة بـ 480 ريال- تصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات التمديدات والتركيبات الكهربائية الدائمة والمؤقتة حسب الكود، أو غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.- مخالفة تقديم المكتب الهندسي المشرف لتقارير إشراف عن مراحل البناء مخالفة للواقع بـ 120 ألف ريال.وبينت الهيئة، أنه عند ضبط مخالفة خطرة تقوم الجهة ذات العلاقة بإشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاماً، وطلب إزالتها أو تصحيحها فوراً بما يتفق مع الكود، وفقا لصحيفة "الوطن".ويتم بعد ذلك إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة، أو منع الإشغال أو التشغيل أو إخلاء المبنى حتى يزيل المخالف المخالفة أو يصححها، وإحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ ضبطها.جاء ذلك في مشروع الهيئة الذي طرحته للعموم عبر منصة "استطلاع"، حيث يعتبر الإخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح، وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح.1- تقديم المكتب الهندسي تقارير مخالفة للواقع2- تصميم أو توصيف أو اعتماد أو تنفيذ متطلبات غير مطابقة للمواصفات3- تقديم مخططات أو تصاميم أو حسابات فنية مخالفة لكود البناء4- عدم طلب إصدار أو إصدار شهادة إشغال للمبنى5- إسناد المكتب الهندسي أو المقاول لأشخاص غير مسجلين لدى الجهات المختصة6- تقديم دراسة اختبار التربة للموقع7- تقديم اختبار تربة يتضمن بيانات غير صحيحة8- تنفيذ أعمال مخالفة للرخصة أو المخططات أو الحسابات أو التقارير الفنية9- عدم التقيد باحتياطات السلامة الواردة في الكود أثناء تنفيذ أعمال البناء10- توصيف أو اعتماد أواستخدام مواد بناء أساسية غير مطابقة للمواصفات11- مخالفة الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتصميم وتنفيذ الأعمال الإنشائية في المبنى أو المنشأة12- مخالفة تصميم أو توصيف أو اعتماد أعمال عزل وحماية المبنى أو المنشأة من تسربات الأمطار13- عدم الالتزام بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم وتنفيذ أعمال المواقد والتدفئة14- مخالفة المتطلبات الفنية الخاصة بتصميم أو اعتماد أو تنفيذ أنظمة الحريق