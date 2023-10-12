مكتبة الحرم المكي تشهد تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة "حفاظ الحرمين"

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شهدت مكتبة الحرم المكي الشريف، اليوم الخميس، تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة "حفاظ الحرمين".





تكريم حفظة القرآن



أهداف المسابقة



اضافة اعلان مكتبة الحرم المكي الشريف تشهد تكريم الطلبة الفائزين في مسابقة "حفاظ الحرمين" pic.twitter.com/UyJaQfxW6E — الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) October 12, 2023

وتفصيلا، احتفى معهد الحرم المكي اليوم الخميس بالطلاب الفائزين في مسابقة "حفاظ الحرمين".وجرت الفعالية في مكتبة الحرم المكي الشريف بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومسؤولي تعليم الحرمين، والطلاب.وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على حفظ كتاب الله -عز وجل- وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمتون العلمية، وهي موجهة لطلاب معهد وكلية الحرم المكي والمسجد النبوي.