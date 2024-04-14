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في ظل التوترات الحالية.. خطوط الطيران العالمية تستخدم الأجواء السعودية الآمنة

طيران ناس
طائرة
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نشرت فضائية "الإخبارية"، صورة عبر حسابها في منصة "إكس"، لأجواء المملكة خلال الهجوم الذي وجهته إيران إلى الكيان الصهيوني ليل السبت/ الأحد.اضافة اعلان
وأظهرت الصورة، خطوط الطيران العالمية تستخدم أجواء المملكة الآمنة لتشغيل رحلاتها في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة خلال الساعات الماضية.

وسم #شمال_السعوديه

وأبرز نشطاء على وسم "#شمال_السعوديه" الذي تصدر أبرز المواضيع التي يتم التفاعل معها في المملكة صباح الأحد، المرور الكثيف لرحلات الطيران فوق المناطق الشمالية، وذلك بعد إعلان الأردن والكيان الصهيوني غلق مجاليهما الجويين بسبب الهجوم الإيراني. 
يشار إلى أن الأردن أعلن تمديد إغلاق مجاله الجوي حتى الـساعة الـ11 صباح الأحد.
في حين أعلنت العديد من شركات الطيران الإقليمية والدولية تغيير مسار رحلاتها بعيدًا عن أجواء الأردن والعراق ولبنان.

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