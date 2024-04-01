عاجل.. أول تعليق من والد طفل الخرج بعد إنقاذه من موت محقق

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ظهر والد طفل الخرج في مقطع فيديو تداوله نشطاء على منصة "إكس"، حيث علق واقعة إنقاذ ابنه "الطفل معاذ".



والد طفل الخرج:

مواطن ينقذ طفلا بالخرج:

وبحسب مقطع الفيديو يقول والد الطفل بعد إنقاذه من حادث سيارة على أحد الطرق بمحافظة الخرج :"إنه اعتبر ابنه ميتا، قبل أن يتم إنقاذه من قبل المواطن عبدالله مدلول العنزي".وأوضح أنه خرج من المنزل للصلاة في المسجد ولا يعلم أي شيء عن خروج ابنه من البيت، وعندما رأى الحادث لم يستطيع الوقوف على قدميه حتى الصباح.وتابع قائلا: "الشكر لله على إنقاذ ابني، وما فعله أبو محمد أعجز عن وصفه ومهما قدمت له لن أوفيه حقه، وموقف لن أنساه لبطولته وتضحيته".وأمس انتشر مقطع فيديو يوثق عملا بطوليا للمواطن عبدالله مدلول العنزي، حيث أنقذ طفلا من حادثة دهس على أحد الطرق في الخرج.وظهر المواطن العنزي في المقطع، يقود مركبته على أحد الطرق، في الخرج، وفجأة لاحظ طفلا صغيرا يعبر الطريق وفي نفس اللحظة شاهد في المرآة مركبة مسرعة.وعلى الفور بادر المواطن العنزل لاعتراض المركبة المسرعة ليصطدم بها وينقذ الطفل الصغير في آخر لحظة.