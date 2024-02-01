الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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للعام الجامعي 1446هـ

جامعة المجمعة تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

جامعة المجمعة
جامعة المجمعة
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أعلنت جامعة المجمعة مُمثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه.اضافة اعلان

عدد برامج الدراسات العليا بجامعة المجمعة:


- عدد (22) برنامجاً في مختلف التخصصات.

برامج الدراسات العليا:

- ماجستير العلوم في المختبرات الإكلينيكية.
- ماجستير العلوم في التمريض - الإدارة والقيادة.
- ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي.
- ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية.
- ماجستير إدارة الموارد البشرية.
- ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.
- ماجستير إدارة الأعمال.
- ماجستير القانون الخاص.
- ماجستير القانون العام.
- ماجستير الآداب في المناهج وطرق التدريس العامة.
- ماجستير الآداب في اللغويات التطبيقية.
- ماجستير الآداب في هندسة الطاقة المتجددة.
- ماجستير الأمن السيبراني والأدلة الرقمية.
- ماجستير العلوم في الفيزياء.
- ماجستير علم البيانات.
- ماجستير القرآن وعلومه.
- ماجستير الفقه وأصوله.
- ماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة.
- ماجستير الحديث وعلومه.
- ماجستير الآداب في الأدب والنقد.
- ماجستير اللغويات.
- ماجستير الآداب في التربية الخاصة.

موعد التقديم:


- يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/07/23هـ الموافق 2024/02/04م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1445/08/23هـ الموافق 2024/03/04م.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي: اضغط هنا



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