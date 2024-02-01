جامعة المجمعة تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

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أعلنت جامعة المجمعة مُمثلة في عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التسجيل الموضحة أدناه. اضافة اعلان





عدد برامج الدراسات العليا بجامعة المجمعة:



برامج الدراسات العليا:



موعد التقديم:



طريقة التقديم:

