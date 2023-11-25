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حدد صندوق التنمية العقاري أفضل وأبرز أربعة حلول ومزايا تمويلية لمنتج البناء الذاتي.

وأوضح الصندوق، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أن أبرز 4 حلول ومزايا تمويلية لمنتج البناء الذاتي تشمل التالي: اضافة اعلان





مزايا منتج البناء الذاتي



تفاعل صندوق التنمية العقاري مع شكاوى ومطالب المستفيدين بشأن تنفيذ الأحكام الصادرة بحق المستفيدين من دعم الصندوق.

- باقة البناء الذاتي- أقل هامش ربح تمويلي- دعم شهري كامل- 25% دفعة تمويلية أولىوأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب لمنتج البناء الذاتي من خلال الرابط التالي " اضغط هنا ".وفي وقت سابق،





أحكام الصندوق العقاري



خدمات الدعم السكني



تعرف على أبرز 4 حلول ومزايا تمويلية لمنتج #البناء_الذاتي



تقدم بطلبك الآن:https://t.co/PvUBjS40v8 pic.twitter.com/oULrGFkwS1 — صندوق التنمية العقارية (@redfksa) November 24, 2023

جاء ذلك في رد من الصندوق عبر حساب "العناية بالمستفيدين"، في منصة إكس "تويتر" سابقا ، ردا على سؤال مستفيد قال فيه : "هل تم تنفيذ الأحكام النهائيه؟".وأجاب صندوق التنمية بقوله: "سيتم التنفيذ بإذن الله عن طريق الإقراض المباشر وذلك بحسب الميزانية المعتمدة من قبل الجهات المعنية وأولوية تقديمك في صندوق التنمية العقارية ".يُذكر أن “الصندوق العقاري” يُقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.