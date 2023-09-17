بالأسماء.. تتويج الفائزين في "هاكاثون الصناعة"

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توّج وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة الصندوق الصناعي، بندر بن إبراهيم الخريّف، وسمو الأمير سلطان بن خالد بن فيصل الرئيس التنفيذي للصندوق، الفرق الفائزة بالنسخة الثانية من "هاكاثون الصناعة". اضافة اعلان

والذي أقامه الصندوق بهدف تعزيز إسهام الشباب في تطوير القطاعات الصناعية، عبر تقديم حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه المُصنعين الوطنيين من خلال 3 مسارات: التصميم، الإنتاج، والاستدامة.





الفائزون في مسار التصميم





قيمة الجوائز المالية





الإلتزام بدعم المصنعين الوطنيين





الإمكانات الإبداعية في المجتمع





جامعة الملك عبدالله للعلوم



وضمن مسار التصميم، فاز فريق PSU Industry 4.0 بالمركز الأول، وحلّ فريق THROUGH في الثاني، أما في مسار الإنتاج فقد فاز فريق BRDAN بالمركز الأول.وجاء فريق مِنْخال في المركز الثاني، فيما شهِد مسار الاستدامة فوز فريق HEXA بالمركز الأول، وفريق E-VIVE بالمركز الثاني، واستطاع فريق RedNest تقديم أفضل حلٍ لتحدي شركة البحر الأحمر الدولية في الهاكاثون.حصلت الفرق الفائزة بالمركز الأول على جائزة قدرها 50 ألف ريال لكل فريق، كما حصلت الفرق الفائزة بالمركز الثاني على جائزة قدرها 35 ألف ريال لكل فريق، فيما حصل الفريق الفائز في تحدّي شركة البحر الأحمر الدولية على جائزة قدرها 25 ألف ريال.وقدّم وزير الصناعة والثروة المعدنية التهنئة للمشاركين في هذه النسخة، داعياً إياهم إلى مواصلة إبداعاتهم وإسهاماتهم الفعالة في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ومعالجة تحدياتها.أكد الخريف أن هاكاثون الصناعة في نسخته الثانية يعكس التزام الصندوق الصناعي المستمر بدعم المصنعين الوطنيين، وتعزيز قيم الابتكار والإبداع التي تشكل ركنًا أساسياً لتطوير القطاع الصناعي.وأشار إلى أن فكرة الهاكاثون تهدف إلى تقديم الدعم للشركات والمصانع الوطنية، عن طريق ابتكار حلول إبداعية للتحديات التي يواجهها المصنعون، والإسهام في تطوير المنتجات الوطنية وزيادة جاذبيتها.ويعد هاكاثون الصناعة فرصة كبيرة للتعرف على الإمكانات الإبداعية في المجتمع السعودي، والتي يمكن توسيعها للاستفادة منها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة.مجموع جوائز النسخة الثانية من "هاكاثون الصناعة" بلغ أكثر من مليون ريال، وُزعت على الفائزين والمشاركين.أقيمت النسخة بالشراكة مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بصفتها شريكاً للابتكار، وأحد البنوك بصفته شريكاً ماليًا، وإحدى الشركات بصفتها راعياً بلاتينياً.