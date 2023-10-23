الإثنين 8 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

تقدم صحيفة “تواصل”،
لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 23 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:24 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:35.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:19 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:27 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:03
المدينة – 5:05
الرياض – 4:37
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:24
المدينة – 3:23
الرياض – 2:54
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:51
المدينة – 5:49
الرياض – 5:21
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:21
المدينة – 7:19
الرياض – 6:51