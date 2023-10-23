الإثنين 8 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 23 أكتوبر 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:24 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:35. اضافة اعلان

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:19 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:27 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:



مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ



○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:03

المدينة – 5:05

الرياض – 4:37

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:06

المدينة – 12:07

الرياض – 11:38

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:24

المدينة – 3:23

الرياض – 2:54

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:51

المدينة – 5:49

الرياض – 5:21

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:21

المدينة – 7:19

الرياض – 6:51











