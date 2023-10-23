الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

الإثنين 8 ربيع الآخر .. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445 هجرية، الموافق 23 أكتوبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:24 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 6:35.اضافة اعلان
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:19 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:27 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 8 ربيع الآخر 1445هـ

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:03
المدينة – 5:05
الرياض – 4:37
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:06
المدينة – 12:07
الرياض – 11:38
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:24
المدينة – 3:23
الرياض – 2:54
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:51
المدينة – 5:49
الرياض – 5:21
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:21
المدينة – 7:19
الرياض – 6:51





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