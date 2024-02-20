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أمير منطقة المدينة المنورة يؤدي صلاة الميت على الشيخ عبدالعزيز الفالح

صلاة الميت
صلاة الميت
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أدّى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة , صلاة الميت على معالي نائب الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لشؤون المسجد النبوي "سابقًا" الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الفالح.اضافة اعلان

صلاة الميت على الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الفالح:


وقد تمت أداء صلاة  الميت مع جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف بعد صلاة الظهر اليوم.
 كما قدم سمو أمير منطقة المدينة المنورة واجب العزاء لعائلة الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 فيما أعربت أسرة الشيخ الفالح عن شكرها لسمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تعزيتهما، داعين الله أن يجزل لهما المثوبة والأجر وأن يغفر لفقيدهم.

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