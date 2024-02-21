الأربعاء، 11 شعبان 1445 ، 21 فبراير 2024

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أبوحيمد.. متحدث رسمي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

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عبد العزيز أبوحيمد
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أصدر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبدالقادر، قرارًا بتعيين عبد العزيز بن سعد أبوحيمد متحدثًا رسميًّا باسم المركز.اضافة اعلان
 وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الأداء الإعلامي والاتصالي في المركز، تحقيقًا للشفافية، والإسهام في تسهيل الوصول إلى المعلومات التثقيفية والتوعوية والبيانات التي يُعنى بها مركز الغطاء النباتي.


 أبوحيمد وخبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام

 ويمتلك أبوحيمد خبرات عملية متنوعة في قطاع الإعلام والتواصل المؤسسي، حيث عمل في عدد من وسائل الإعلام الإذاعية والتلفزيونية، إضافةً إلى عدد من الجهات الحكومية، وشارك في تغطية العديد من الأحداث والاتفاقيات العالمية، وحصل على العديد من الجوائز الإعلامية الخليجية والعربية.

المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

 يُذكر أن المركز يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها ونشر التوعية بالمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ما يخفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرتقي بجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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