"تراجع للزواج وتزايد للطلاق".. دولة أوروبية تعاني نقصا حادا في أعداد المواليد

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تعاني النمسا من نقص حاد للسنة الرابعة على التوالي في أعداد المواليد مع تزايد أعداد حالات الطلاق وتراجع في حالات الزواج.



انخفاض نسب المواليد في النمسا:

انخفاض حالات الزواج:

وفي التفاصيل، فقد أعلنت هيئة الإحصاء المركزية في النمسا أنها سجلت في عام 2023 عجزاً في المواليد وسط تراجع حالات الزواج وتزايد حالات الطلاق.وبحسب الأرقام الأولية الصادرة عن الهيئة، فإن النمسا سجلت 77296 حالة ولادة في العام الماضي أي أقل بنسبة 6.5 في المئة عن عام 2022.وأوضحت أن النمسا تعاني من عجز في المواليد للسنة الرابعة على التوالي حيث سجلت 88744 حالة وفاة وذلك أعلى من عدد المواليد بمقدار 11448 حالة.من جهته أكد المدير العام لهيئة الإحصاء النمساوية توبياس توماس أن عدد الوفيات في عام 2023 كان أعلى بنسبة 7.1 في المئة من متوسط الخمس سنوات قبل بدء الجائح.ونوه أن وجود انخفاض كبير في الولادات في جميع الولايات التسع بالمقارنة بعام 2022 .وعن حالات الزواج، فقد ذكر تقرير الهيئة أنه سجل 44948 حالة زواج بانخفاض قدره 5.3 في المئة أي أن حفلات الزفاف المدنية عادت إلى مستوى سنوات ما قبل كورونا.بينما انتهت في الوقت نفسه 14033 حالة زواج بالطلاق، حيث كانت حالات الطلاق البالغ عددها 14033 أقل بنسبة 13.5 في المئة عن المتوسط في سنوات ما قبل كورونا بنسبة 0.3 في المئة.