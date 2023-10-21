ترجمة لعدة لغات.. وفد كرواتي يزور مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة

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زار المنسق العام للمشيخة الإسلامية في جمهورية كرواتيا الشيخ خالد ياسين، وإمام المركز الإسلامي الشيخ عزيز آليلي، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة. اضافة اعلان





إصدارات مرئية ومسموعة ومقروءة



مصحف المدينة النبوية للمكفوفين



نقل خبرة المملكة في خدمة القرآن الكريم



ضرورة التَّعاون في مجال التَّرجمة



واطلع الوفد الكرواتي على مختلف الإصدارات المرئية والمسموعة والمقروءة التي أنتجها المجمع خلال عمله على عدة فترات.كما اطلع على خطوات الإنتاج وما يتميز به من جودة وإتقان، وشاهدوا نماذج من إصدارات المجمع المطبوعة، ونسخة من "مصحف المدينة النبوية للمكفوفين" بالخط البارز على طريقة (برايل).تم عقد لقاء علمي في إطار البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة في مجال الشؤون الإسلامية بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والمشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا؛ لنقل خبرة المملكة في خدمة القرآن الكريم وترجمة معانيه. وجرى خلال اللقاء التعريف بالمراكز واللجان التابعة لإدارة الشؤون العلمية، وعمَلِ كل جهة، وما تحقَّق من إنجازات في خدمة القرآن الكريم وعلومه، وترجمة معانيه إلى اللغات العالمية المتنوعة.فيما تم بحث موضوع الترجمة الصربية، والترجمة البوسنية، وسبل التعاون فيما يخدم هذه الترجمات، والمراحل التي وصلت إليها، والدقة التي اعتمدها المجمع في إصدار الترجمات من وضع ضوابط وشروط دقيقة ومحكمة لتقييمها، وإعداد دليل للمترجم؛ بناءً على الخبرات المتراكمة للمجمع في هذا الشأن، والتأكيد على ضرورة التَّعاون في مجال التَّرجمة، وتحقيق التُّراث، وتبادل الخبرات؛ لخدمة كتاب الله تعالى وترجمة معانيه.