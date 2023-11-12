هل ترغبين بشعر أكثر كثافة؟.. هذه الأطعمة لا غنى لك عنها

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تولي المرأة اهتمامًا خاصًا بشعرها، فهو تاجها، لذا تتطلع دومًا للحفاظ على نعومته وكثافته وصحته، لكن لأسباب تتعلق بالوراثة أو العمر أو التوتر أو النظام الغذائي، فإن البعض قد يعانين من مشاكل فيه. اضافة اعلان

ويمكنك الحصول على جميع العناصر الغذائية الصحية التي تحتاجينها للشعر من خلال النظام الغذائي، لذا، من المهم إجراء تعديلات طفيفة على ما تأكلينه في البداية.

وتنصح فاليري أجيمان، اختصاصية التغذية، بتناول الأطعمة الغنية بـ "الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون، وفيتامينات (ب) المركبة، وأحماض أوميجا 3 الدهنية، والحديد" للحفاظ على المظهر الصحي للشعر.

وتشير الأبحاث إلى أن إضافة هذه العناصر الغذائية إلى النظام الغذائي يمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى تحسين أعراض تساقط الشعر.

وإليك 15 نوعًا من الأطعمة الرخيصة التي يمكن إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحسين صحة الشعر، وفقًا لصحيفة "ذا صن".





1. الأسماك الدهنية



2. المكسرات



3 البيض



4. الفاصوليا



5. الخضراوات الورقية الداكنة



7. البطاطا الحلوة



8. الأفوكادو



9. البذور



10. الزبادي



11. الفلفل



12. التوت



14. البروكلي



متى يجب أن تقلقي بشأن تساقط الشعر؟



توصلت دراسة نشرت في مجلة طب الأمراض الجلدية التجميلية"، إلى أن تناول الكثير من الأسماك الدهنية يمكن أن يجعل الشعر أكثر كثافة ويقلل من كمية الشعر الميت.ويعد سمك السلمون مثالاً ممتازًا على ذلك، وكذلك الماكريل والتونة والرنجة.وفقًا للدكتورة منى جوهرا، الأستاذة المساعدة في طب الأمراض الجلدية في كلية الطب بجامعة ييل، لموقع "ياهو لايف"، فإن المكسرات تتعاون مع الدهون الصحية التي يمكن أن تفيد الشعرة والبشرة والأظافر.ويحتوي الجوز واللوز والكاجو على الزنك، وقد أظهرت الأبحاث التي أجريت عام 2018 أن النقص في هذه العناصر مرتبط بتساقط الشعر.وفي الوقت نفسه، قالت فاليري إنها تفضل الفستق بسبب محتواه من البيوتين. هذا هو فيتامين ب الذي يوصف للحفاظ على أقفال قوية وصحية.مصدر آخر للبيوتين المعزز للشعر هو البيض .كما أنها مصدر رائع للزنك والسيلينيوم، والمواد المغذية الأخرى الصحية للشعر، وفقًا لفاليري.البروتين ضروري لشعر صحي، لكن اللحوم ليست المصدر الوحيد له. أوضحت منى وفاليري، أن الفاصوليا والحمص والفول السوداني وفول الصويا والعدس هي مصادر رائعة للكيراتين، وهو البروتين الذي يتكون منه الشعر. علاوة على جرعة دسمة من الحديد من البقوليات.السبانخ واللفت والجرجير هي خضراوات ورقية داكنة غنية بفيتامين (أ).وتوصي الدراسات بالحصول على هذه العناصر الغذائية من الطعام بدلاً من المكملات الغذائية، حيث إن الكثير منها يمكن أن يكون له عكس التأثير المقصود، مما يسبب تساقط الشعر .تعتبر هذه البطاطا الحلوة مصدرًا رائعًا آخر لفيتامين (أ)، لأنها تحتوي على البيتا كاروتين الذي يتحول إلى مادة مغذية.قالت فاليري: "الأفوكادو غني بفيتامين إي، وهو مضاد للأكسدة يوفر التغذية للشعر."إن تناول ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم فقط يوفر ما يقرب من 28 بالمئة من احتياجاتك اليومية من فيتامين إي".مثل المكسرات وسمك السلمون، البذور مليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية الصحية للشعر، كما أنها تحتوي على فيتامين إي والزنك والسيلينيوم.ومنها بذور الكتان وبذور الشيا وبذور دوار الشمس وبذور اليقطين.ينصح بتناول وجبة إفطار أساسية مليئة بالبروتين، بالإضافة إلى العناصر الغذائية والبروبيوتيك.وجدت دراسة على الحيوانات نُشرت في المكتبة العامة للعلوم، أن الفئران التي أعطيت زبادي بروبيوتيك لمدة 20 إلى 24 أسبوعًا طورت فراء سميكًا ولامعًا في غضون أيام قليلة.يمكن أن يساعد فيتامين سي في امتصاص الحديد، لذلك قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد المرتبط بتساقط الشعر، وفقًا لدراسة أجريت عام 2019.لكن الفلفل الحلو والحار طريقة رائعة للحصول على الفيتامين.يعد التوت مصدرًا رائعًا للحصول على الفيتامينات المفيدة للشعر. التوت - مثل الفراولة ، والتوت الأسود، والتوت، والتوت - غني بفيتامين سي، وهو عبارة عن فواكه حمضية مثل البرتقال.البروكلي، إلى جانب الكرنب، تتكامل مع العناصر الغذائية المفيدة للشعر. وتشمل فيتامين أ، وفيتامين ج، وحمض الفوليك، والبيوتين.عادة لا يكون تساقط الشعر أمرًا يدعو للقلق. إذ أنه من الطبيعي أن تفقد عددًا قليلاً من الشعر يوميًا – ما بين 50 إلى 100.قد يبدو هذا العدد كثيرًا، لكن فروة الرأس يجب أن تبدأ تلقائيًا في إعادة إنبات أي شيء يتساقط على مدار اليوم، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الجلد، مما يعني الحفاظ على الشعر.لكن إذا لاحظت تساقطًا أكثر من المعتاد أو أي بقع صلعاء أو التهاب في فروة الرأس، فينصح بالتحدث إلى الطبيب حول هذا الموضوع.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر الزائد نتيجة:-المرض.-الضغط.-علاج السرطان.-فقدان الوزن.-نقص الحديد.