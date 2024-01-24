قاتلة في الشتاء.. تحذير طبي من "بطانيات" تؤدي لوفاة الرضع

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تحرص الأمهات عادة على تغطية أطفالهن الرضع جيدا، لا سيما في فصل الشتاء، بهدف عدم تعرض هؤلاء الأطفال للبرد في درجات الحرارة المنخفضة.





بطانيات تتسبب في وفاة الرضع: اضافة اعلان



منتجات خطيرة على الرضع:



وفي التفاصيل التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميريكية، فقد حذّر حذر أطباء من خطر يودي بحياة الأطفال الرضع، دون أن تدرك أسرهم ذلك، وهو مرتبط بالبطانيات الثقيلة وبعض منتجات النوم، بما في ذلك الأقمطة.وأوضحت أن البطانيات القابلة للارتداء وبطانيات الأطفال العادية، تثير قلق الأطباء والعديد من خبراء سلامة المنتجات.وبحسب الصحيفة، فإنه عندما يولد الأطفال للمرة الأولى، لا يكون قفصهم الصدري متصلبا، وبالتالي لا يتطلب الأمر الكثير من الضغط عليه، لخلق انسداد فيه، مما يصعّب التنفس عليهم، ويجعل من الصعب على قلوبهم أن تنبض بشكل صحيح.ونقلت أيضا عن خبراء "كونسيومر ريبورتس"، وهي منظمة أميريكية مستقلة غير ربحية "تعمل جنبا إلى جنب مع المستهلكين، أن هذه المنتجات لا يوجد دليل يذكر على أنها آمنة، حيث تباع دون معايير سلامة مطبقة.من جانبها حدّثت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC)، وهي وكالة فدرالية مسؤولة عن ضمان حماية المستهلكين من المنتجات الخطيرة، مؤخرا، إرشادات النوم الآمن للرضع.كما وجهت نصيحة لمقدمي الرعاية بعدم استخدام البطانيات أو الأقمطة الثقيلة، وذلك نقلا عن إرشادات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، والمعاهد الوطنية للصحة.