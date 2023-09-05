تحتوي على الفواكه والخضروات.. 8 أطعمة مدهشة لا غنى لك عنها يوميًا

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تعتبر الفواكه والخضروات الركيزة الأساسية للنظام الغذائي الصحي، والتي يمكنك إضافتها إلى ترسانة الحماية الخاصة بك ضد المشاكل الصحية الخطيرة، بدءًا من أمراض القلب إلى الخرف.

وقالت آشلي توش، خبيرة التغذية، إن إضافة المزيد من الخضار أو الفاكهة إلى نمط حياتك لا يعني أنه يتعين عليك التحول إلى نظام غذائي عادي أو إنفاق الكثير من المال.

وأوضحت أن مصادر الفواكه والخضروات المعلبة أو المعلبة أو المجففة أو المطبوخة يمكن احتسابها جميعًا ضمن النظام الغذائي الصحي، وفق صحيفة "إكسبريس".

علاوة على ذلك، هناك بعض الأطعمة المدهشة التي يمكن أن تغير الطريقة التي تتعامل بها مع أهدافك الغذائية اليومية.



. الفاصوليا المطبوخة



. الأفوكادو



. البطاطا الحلوة



. السباجيتي



. الحمص



. عصائر الفاكهة



. الزبيب



. البيتزا المنزلية



أشارت توش إلى أن ما يقرب من نصف علبة 400 جرام من الفاصوليا المطبوخة يمكن اعتبارها واحدة من وجباتك الخمس في اليوم، لأنها "تحتوي على صلصة الطماطم، وهي من البقوليات".يمكن أن يمثل نصف ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم جزءًا آخر من وحباتك اليومية الخمسة.أوصت خبيرة التغذية بصنع وجبة عبارة ن خليط من الأفوكادو والطماطم والبصل وعصير الليمون لدمج المزيد من الخضروات في نظامك الغذائي.البطاطا الحلوة تحتوي على نسبة أقل من النشا وتوفر مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية.وقالت توش: "لهذا السبب من الجيد استبدال الهريس الأبيض المعتاد أو شرائح البطاطس أو البطاطس بالبديل الحلو".على غرار الفاصوليا المطبوخة، يمكن أن تساعدك السباجيتي على الحصول على المزيد من الخضروات في نظامك الغذائي بفضل محتواها من صلصة الطماطم.وأضافت خبيرة التغذية: "لا يزال من المهم الانتباه إلى الملح والسكر المضافين في بعض الأصناف، الأمر الذي يمكن أن يلغي الفوائد الصحية".يحتوي الحمص على نسبة عالية من البروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، وبالتالي يمكن أن يمثل أحد وجباتك الخمس في اليوم.أوصت توش بدمجه مع الخضروات لزيادة كمية الخضروات التي تتناولها.أوصت خبيرة التغذية بمزج الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب مع الفواكه مثل التوت أو المانجو أو الموز.وقالت: "إن كوبًا من عصير الفاكهة سعة 150 مليلترًا سيساهم أيضًا في وجباتك الخمس اليومية، ومع ذلك، فهي غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من السكر، لذا التزم بوجبة واحدة فقط".يمكن إضافة الزبيب إلى قائمة الفاكهة اليومية. وقالت خبيةر التغذية: "إن 30 جرامًا فقط أو ملعقة كبيرة من الزبيب تعتبر جزءًا من الفاكهة بسبب محتواه المنخفض من الماء".في حين أن صلصة الطماطم على البيتزا يمكن أن تساهم في وجبتك اليومية الخمسة، فقد أوضحت خبيرة التغذية أنها تمثل فرصة رائعة لتعزيز تناولك للخضروات بشكل أكبر.وأوصت بإضافة كميات كبيرة من الخضروات مثل الطماطم والفلفل والذرة الحلوة والفطر ضمن مكونات البيتزا.