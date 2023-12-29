من بينها الزبادي والثوم.. 6 أطعمة تناولها أثناء المرض لتقوية مناعتك

أ أ

كشفت خبيرة التغذية، ريانون لامبرت عن عدد من الأطعمة التي تعمل على تعزيز نظام المناعة.





أطعمة مفيدة للصحة اضافة اعلان



6 أطعمة تناولها عندما تكون مريضًا



1. الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك



2. الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة



3. الثوم

4. الزنجبيل



5. عسل مانوكا



6. نبات القنفذية



الأطعمة التي تتناولها أثناء المرض



وقالت مؤلفة كتاب "علم التغذية" الأكثر مبيعًا في صحيفة "صنداي تايمز": "لا يوجد طعام أو مكمل واحد يوفر لك الحماية من الأمراض التي تسببها البكتيريا والفيروسات وعوامل أخرى".وأضافت: "إن تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المغذية التي تقلل الالتهاب وتزيد من نشاط مضادات الأكسدة يمكن أن يساعد بالتأكيد في دعم جهاز المناعة لديك".وفيما يلي ست مجموعات من الأطعمة التي يمكنك تناولها عندما تكون مريضًا:قد لا يكون الزبادي أو الملفوف المخلل هو أول ما تريد تناوله عندما تكون مريضًا.لكن أخصائية التغذية قالت: "الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك هي الأطعمة التي تحتوي على بكتيريا حية تساعد في دعم صحة الأمعاء".وأضافت: "حوالي 70 في المئة من جهاز المناعة لدينا موجود في الأمعاء، لذا فإن الحفاظ على توازن جيد للبكتيريا في الأمعاء يمكن أن يساعد في دعم وظيفة المناعة".وتابعت: "عندما تكون مريضًا، خاصة إذا كنت تتناول المضادات الحيوية، قد تتعطل الكائنات الحية الدقيقة في أمعائك، مما يؤدي إلى خلل في توازن البكتيريا".ونصحت ريانون بتناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك، مثل الزبادي والكفير والميسو والمخلل الملفوف والكيمتشي "لإدخال البكتيريا الصديقة إلى جهازك الهضمي والمساعدة في استعادة هذا التوازن".يمكن لأنواع معينة من الفاكهة والخضروات أيضًا أن تفيد جسمك كثيرًا عندما تكون مريضًا، كما هو الحال مع الشوكولاتة.نصحت ريانون بإضافة الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي عندما تكون مريضًا، لأنها "يمكن أن تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي، ودعم جهاز المناعة، وتخفيف الالتهاب، وكلها مفيدة لعملية الشفاء".وأضافت أن الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة تشمل الفواكه مثل التوت الأزرق والتوت والبرتقال والخضروات مثل البروكلي والسبانخ والجزر والشاي الأخضر والمكسرات والشوكولاتة الداكنة.الثوم له خصائص ميكروبية لأنها تحتوي على الأليسين.وقالت ريانون: "هناك بعض الأبحاث تشير إلى أن العنصر الميكروبي في الثوم قد يساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات المرتبطة عادة بأمراض مثل نزلات البرد والأنفلونزا".ونصح بإضافته إلى العشاء أو الغداء لدعم صحتك.أوضحت ريانون أن "الزنجبيل له تاريخ طويل كعلاج عشبي للمرض. لقد ثبت أنه يساعد في علاج الغثيان واضطراب المعدة".وتابعت: "يمكنك إضافة الزنجبيل إلى مجموعة كاملة من الأطباق، مثل الكاري والحساء، أو يمكنك حتى شربه نيئًا مع الشاي".أوضحت خبير التغذية أن " عسل مانوكا - الذي يختلف عن العسل العادي بسبب خصائصه الفريدة المضادة للبكتيريا المنسوبة إلى رحيق شجرة مانوكا - قد تم بحثه من أجل فوائد صحية محتملة في توفير الراحة من المرض".وأضافت: "يمكن أن يكون إضافة مهدئة للمشروبات الساخنة مثل الشاي مع الليمون لعلاج التهاب الحلق والسعال".نصحت ريانون أيضًا بتناول بعض نبات القنفذية، وهو "علاج عشبي يستخدم تقليديًا لدعم جهاز المناعة والذي يوصى به أحيانًا لتخفيف أعراض نزلات البرد والأنفلونزا".وأوصت: "تشير بعض الدراسات إلى أن القنفذية قد تساعد في تقليل شدة ومدة أعراض البرد عن طريق تحفيز جهاز المناعة وتقديم تأثيرات خفيفة مضادة للالتهابات".ونصح باستخدامه عند ظهور أولى علامات المرض.وبشكل عام، نصحت أخصائي التغذية بقاعدة يجب اتباعها عندما تكون مريضًا، مهما كانت الأطعمة التي تختارها.قالت ريانون: "من المهم أن تتذكر أن تبقى رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء أو شاي الأعشاب. استمع إلى جسدك واختر الأطعمة التي يسهل بلعها ولا تهيج حلقك أو معدتك".