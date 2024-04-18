لماذا تظهر البثور على فروة الرأس لدى البعض؟

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أوضحت مجلة "Stylebook" أن ظهور بثور على فروة الرأس له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير، مشيرة إلى أن الأسباب البسيطة تكمن في انسداد المسام بفعل بقايا مستحضرات العناية والتصفيف أو بفعل الإفرازات الدهنية وخلايا الجلد الميتة.



أسباب ظهور البثور



نصائح لتخفيف ظهور البثور



وقد يرجع ظهور بثور على فروة الرأس أيضاً إلى تناول أدوية معينة أو حبوب منع الحمل، بالإضافة إلى الإكثار من تناول منتجات الألبان والتوتر النفسي.أيضا قد تشير بثور فروة الرأس أيضاً إلى سبب خطير مثل الاضطرابات الهرمونية أو أحد الأمراض مثل متلازمة تكيس المبايض، لا سيما إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل تساقط الشعر والبشرة الدهنية ونمو الشعر في الجسم بشكل متزايد واضطرابات الدورة الشهرية مثل عدم انتظامها أو انقطاعها.ولمواجهة بثور فروة الرأس، ينبغي استعمال شامبو ذي تأثير مجفف يعمل على خفض الإفرازات الدهنية، وذلك للتخلص من الدهون الزائدة وخلايا الجلد الميتة، ما يساعد فروة الرأس على التنفس جيداً.ومن المهم أيضاً تدليك فروة الرأس، خاصة مع تطبيق ماسك يحتوي على حمض الساليسيليك أو حمض الهيالورونيك.ولتجنب ظهور بثور على فروة الرأس، ينبغي عدم الإفراط في استخدام منتجات العناية والتصفيف، وعدم غسل الشعر بشكل متكرر أو بماء ساخن، مع الإقلال من تناول منتجات الألبان، والبعد عن التوتر النفسي، كذلك من المهم تنظيف فرشاة الشعر بانتظام.