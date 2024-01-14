دراسة جديدة تحذر من فيروس يدمر أعصاب الأطفال

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حذرت دراسة جديدة من أن الفيروس المخلوي التنفسي RSV، الذي كان يُعتقد أنه يصيب الجهاز التنفسي فقط والشائع للغاية لدى الأطفال الصغار، يمكنه أيضًا اختراق الخلايا العصبية مباشرة. اضافة اعلان





فيروس يدمر أعصاب الأطفال:



وأوضحت الدراسة أن هذا الفيروس يتسبب في التهاب مفرط وربما يؤدي إلى تلف الأعصاب.وبحسب ما نشره موقع New Atlas، فإن النتائج تؤكد على الآثار المحتملة طويلة المدى للفيروس المخلوي التنفسي وتسلط الضوء على أهمية التدابير الوقائية.وفي التفاصيل يصيب الفيروس المخلوي التنفسي ما يصل إلى 90% من الأطفال في أول عامين من العمر، وهو شديد العدوى، ويسبب أعراضًا خفيفة تشبه أعراض البرد مع كبار السن،.كما يعد الفيروس سببًا مهمًا لمرض الجهاز التنفسي الحاد، خاصة عند الضعفاء أو الذين يعانون من أمراض مصاحبة.ونوهت أنه عند دخول الجسم عبر الجهاز التنفسي العلوي، كان يعتقد أن الفيروس المخلوي التنفسي يؤثر فقط على الجهاز التنفسي، لكن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتشر إلى الأنسجة غير التنفسية، وخاصة الجهاز العصبي.يذكر أن الدراسة الجديدة، أجراها باحثون في جامعة تولين في نيو أورليانز الأميركية، حيث أكدت وجود صلة بين الفيروس المخلوي التنفسي والأعراض العصبية المبلغ عنها لدى الأطفال.وشدد جيوفاني بيديمونتي، الباحث المقابل في الدراسة، على أهمية لقاحات الفيروس المخلوي التنفسي، مشيرًا إلى أن الفيروس هو الأكثر شيوعا في السنوات الأولى من الحياة، ويؤثر على صحة كبار السن أيضًا.