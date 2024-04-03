دراسة توضح معلومات مهمة.. هل الوجبات الصحية تغني عن الفيتامينات والمكملات الغذائية؟

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يؤكد الأطباء أن تناول الوجبات الغذائية المتوازنة التي تحتوي على العناصر التي يحتاج إليها الجسم يمكن أن تغني عن الفيتامينات والمكملات الغذائية.

وأوضح الطبيب ماثيو سيلفيس من مركز صحة الأسرة وطب المجتمع بولاية بنسلفانيا الأمريكية، في دراسة حديثة، أن تناول وجبة متوازنة يوفر كافة المواد الغذائية التي يحتاجها الشخص العادي للحفاظ على صحته.



أوهمية الوجبات الصحية



أهم نتائج الدراسة



وقال، في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية "إذا تناولت وجبة متوازنة بشكل جيد تحتوي على الخضراوات والفواكه وغيرها من أشكال الغذاء، فإنك لست بحاجة لأي عقاقير تحتوي على فيتامينات أو مكملات غذائية".وتابع الخبير الأمريكي قائلا: "إن هناك بعض الفئات التي قد تحتاج بالفعل إلى فيتامينات أو مكملات غذائية، ولكنها تشكل حالات فردية".وقال إن هذه الفئات تتضمن الحوامل اللاتي يحتجن إلى حمض الفوليك لمنع العيوب الخلقية للأجنة، وكبار السن الذين يحتاجون إلى الكالسيوم وفيتامين د للوقاية من هشاشة العظام، وبعض الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي ولا يمكنهم امتصاص مغذيات معينة من وجباتهم الغذائية.وخلص سيلفيس بقوله إنه "وفقا للدراسة، فإذا كنت تتناول بالفعل وجبة غذائية متوازنة، فإن كل الفيتامينات والمعادن الإضافية التي تتناولها من خلال المكملات الغذائية يتخلص منها الجسم من خلال البول"، مضيفاً أنه "عندما يحصل الجسم على كفايته من هذه المواد فإنه يتخلص من الكميات الإضافية الباقية